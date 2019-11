Noch Mitte September, nach dem Drohnenanschlag auf die saudische Raffinerie Abkaik rief die halbe Analystenwelt nach explodierenden Ölpreisen, die nun unausweichlich wären.

Wir gingen 3 Tage danach am 18. September 2019 Short, innerhalb unseres in BLAU auf dem Chart hinterlegten Tradingbereiches. Wir konnten über 10 Dollar oder knapp +15% reinen Kursgewinn aus dem Markt nehmen.

Das war sicher ein Wagnis, hätte es nicht funktioniert, wären wir verlacht worden und die Häme hätte sich über uns ergossen. Aber wir lagen goldrichtig und meinen auch aktuell dem Markt mit der richtigen Zählung auf den fersen zu sein.

Seit dem Hoch im Bereich von $56 - $57 baut der Markt eine Überlappung nach der anderen aus und schafft es bisher nicht, einen sauberen Impuls abzuarbeiten, weshalb wir hier auch noch nicht auf der Shortseite positioniert sind.

Wir gehen in WTI im nächsten Schritt von einer Gegenbewegung in Welle ii in Braun aus und werden diese nutzen, um auf die Shortseite aufzuspringen.

Übergeordnet sehen wir in diesem Markt, nach wie vor, deutlich tiefere Notierungen anstehen. Lediglich die bisherige Struktur und die begleitende Indikatorenalge, bringen das Bild durcheinander, weshalb wir uns noch zurückhalten. SOBALD der Zeitpunkt gekommen ist werden wir die genauen Daten für den Einstieg in einer Kurznachricht per E-Mail verschicken.

