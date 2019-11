StockDay Report Spezial: Seit der 2018er Studie nutzen wir unser Interviewformat, um direkt von den Vorständen der Unternehmen zu hören und um Ihnen möglichst direkt aktuelle Informationen zu liefern. Das Konzept hat sich bewährt und wir haben es auch für 2020 beibehalten.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen vor.

Golden Arrow Resources Corporation ist einauf die Exploration spezialisiertes Bergbauunternehmen, das Erfolge bei der Wertschöpfung durch Edel- und Basismetallentdeckungen und ihre Erschließung zu außergewöhnlichen Lagerstätten vorweisen kann. Das Unternehmen hat einen starken Hebel auf den Goldpreis, nachdem es vor Kurzem seine Silberentdeckung Chinchillas in eine bedeutende Beteiligung an einem führenden Edelmetallproduzenten umwandeln konnte.

Die Strategie von Golden Arrow besteht darin, sowohl die unternehmerischen Kenntnisse als auch die Explorationskompetenzen des Teams der Grosso Group zu nutzen, um die fünfte bedeutende Lagerstätte der Gruppe zu entdecken.

Das Unternehmen bemüht sich aktiv um die Erschließung eines Portfolios, das fortgeschrittene Gold-Kupfer-Projekte in Chile, ein distriktweites Goldprojekt in Paraguay und Konzessionsgebiete mit mehr als 185.000 Hektar Grundfläche in Argentinien umfasst.

CEO Joseph Grosso

Ihr Schwerpunkt liegt auf Gold und Kupfer. Was macht diese Märkte so attraktiv?

Golden Arrow hat sein Silberprojekt Chinchillas in der argentinischen Provinz Jujuy in nur fünf Jahren von der Entdeckung bis zur Erschließung ausgebaut und diesen Vermögenswert dann durch einen Verkauf an SSR Mining monetisiert.

Golden Arrow profitiert nun von einer bedeutenden Beteiligung an SSR Mining, die dem Unter- nehmen Wertsteigerungspotenzial und einen Hebel auf Gold und Silber bietet. Das Unternehmen betreibt aktiv Explorationen in Chile, Paraguay und Argentinien. Mit einer Pipeline von hochwertigen Mineralprojekten in unterschiedlichen Erschließungsphasen mit über 185.000 Hektar Grundfläche ist das Unternehmen gut aufgestellt, um außergewöhnliche neue Lagerstätten abzugrenzen und zu erschließen.