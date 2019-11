Übergeordnet herrscht seit den selbst verursachten Tiefständen bei 86,36 Euro aus Ende 2015 ein intakter Aufwärtstrend, dieser drückte die Volkswagen-Aktie Anfang 2018 auf ein Niveau von 192,46 Euro hoch. Anschließend stellte sich jedoch eine Abwärtsbewegung ein, die sich über die letzten 16 Monate teilweise als zähe Seitwärtsphase oberhalb der Kursmarke von 131,00 Euro präsentiert hatte. Dabei schufen Anleger aus technischer Sicht eine eindeutige Umkehrformation in Form eines Diamanten, die schlussendlich Mitte letzten Monats zu dynamischen Kurszuwächsen und einer eindeutigen Trendfortsetzung geführt hat. Das bisherige Rallyehoch wurde bei 184,32 Euro markiert, besonders das Ende der letzten Handelswoche zeigte sich überraschend stark und deutet auf einen direkten Anstieg an die Jahreshochs aus Anfang 2018 hin. Bestehende Long-Positionen sollten nun mit einer deutlichen Stoppanhebung gewürdigt werden, aber auch für spät entschlossene bietet sich noch ein kurzzeitiges Investment durchaus an.

Frische Jahreshochs im Visier

Der außerordentlich starke Freitagshandel hat nahezu an die Jahreshochs herangereicht, ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte das seit Mitte Oktober aktive Kaufsignal in sein finales Ziel bei 192,46 Euro führen. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden, hierzu bietet sich das Niveau von 178,50 Euro an. Neue Long-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA518D sind allerdings erst oberhalb von 184,50 Euro sinnvoll. Das genannte Stoppniveau kann auch für einen kurzfristigen Einstieg herhalten. Ein Kursrutsch unter die Marke von 177,35 Euro würde hingegen die Annahme eines Rückläufers an 172,50 Euro und einen sog. Kurslückenschluss forcieren. Im Zuge dessen könnte es sogar noch einmal zu einem Test des Ausbruchsniveaus um 165,00 Euro kommen. Derzeit gibt es für einen derartigen Rückläufer allerdings keine Anzeichen.