Luca Paolini, Chefstratege von Pictet Asset Management, hat heute seinen Kapitalmarktausblick 2020 in Frankfurt am Main vor Journalisten präsentiert. Nachdem 2019 ein sehr gutes Jahr für Anleger war, prognostiziert Paolini für 2020 ein eher schwaches Börsenjahr. Doch auch im kommenden Jahr sieht der Chefstratege Chancen für Anleger: Besonders in Schwellenländern und Europa.

Chancen sieht der Chefstratege von Pictet im kommenden Jahr für Anleger besonders in Schwellenländern und Europa: „Wir sehen hingegen positive Überraschungen in Europa und den Schwellenländern, wo die Bewertung attraktiver ist, die Währungen unter dem Marktwert gehandelt werden, die Margen weniger verlängert werden und der Konjunkturzyklus hinter den USA zurückbleibt. Der britische Markt ist auch sehr interessant, mit der Aussicht auf eine Lösung von Brexit, ein 20% unterbewertetes Pfund, eine Dividendenrendite von 5% und eine günstige Branchenaufteilung mit Qualitätsdefekten und zyklischen Werten.“





Bei Unternehmens- und Staatsanleihen sieht Paolini kaum positive Renditen: „Bei Anleihen erwarten wir eine positive Rendite nur bei EM-Anleihen und einigen US-Treasuries. Unternehmensanleihen in entwickelten Volkswirtschaften sind sehr anfällig, da die Erträge sinken, sich die Kreditqualität verschlechtert und die Spreads immer noch deutlich unter den historischen Normen liegen. Wir mögen vor allem russische und mexikanische Anleihen“, so Paolini.

Für das Jahresende 2020 prognostiziert Luca Paolini (Stand:01.11.2019):



S&P 500: 3000

Eurostoxx 50: 3800

DAX: 13750

FTSE 100: 7650

SMI: 10500

Nikkei: 24000

Topix: 1750

MSCI EM$: 1100

MSCI ACWI: 545 (+1%)

Oil: $60

US 10Y: 2%

US 2Y: 1.6%

German 10Y: -0.1%

EUR: $1.15

CHF/USD: $1.01

GBP/USD: $1.36

USD/JPY: 105

CNY/USD: 6.7

EM currencies +5% vs USD

Gold: 1650

US HY spread: 450

2020 US recession probability 30%

Autor: Ferdinand Hammer