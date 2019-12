Möglicher Bonus und Potenzial für eine unbegrenzte Klettertour

Werbung. Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich nach den zeitweiligen Schwächeanfällen im Spätsommer spürbar aufgehellt. Dazu hat laut Analysten insbesondere die Verminderung einiger geopolitischer Unsicherheiten beigetragen. Mittlerweile sei die Gefahr eines ungeordneten Brexit weitgehend abgewendet und im Handelskonflikt der USA mit China sowie der Europäischen Union gebe es Signale der Entspannung. Dennoch lasse die wirtschaftliche Dynamik weiterhin zu wünschen übrig und die Meldungen der Konjunkturindikatoren falle eher gemischt aus, so das Analystenurteil. An den Finanzmärkten dominiere momentan die Erleichterung darüber, dass die Wahrscheinlichkeit eines freien konjunkturellen Falls abgenommen hat.

Auch die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands fällt zuversichtlicher aus. Das ifo Geschäftsklima hat im November leicht zugelegt. Experten deuten dies als einen wichtigen Schritt in Richtung einer Stabilisierung. Maßgeblich war hierbei die Verbesserung der Geschäftserwartungen, die vom beschriebenen Rückgang der weltwirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren profitieren. Zudem ist die wichtigste Volkswirtschaft der Eurozone um eine technische Rezession gerade noch herumgekommen. Indem das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal überraschend zum Vorquartal zugenommen hat, konnte das Abgleiten in den negativen Trend dank kräftiger Impulse vom öffentlichen und privaten Konsum gerade noch verhindert werden.

Nicht zuletzt die Börsen reagieren auf diese allgemeinen Aufhellungen positiv. In den USA wurden bereits neue Rekordstände erreicht und auch den DAX trennen nicht einmal mehr drei Prozent von seinem letzten Allzeithoch aus dem Januar 2018 (Stand 25.11.2019). Nach Einschätzung von Analysten könnte die freundliche Entwicklung zunächst noch anhalten. Da die verringerte weltwirtschaftliche Dynamik derzeit nicht weiter abnehme, seien Abwärtsrevisionen der erwarteten Unternehmensgewinne unwahrscheinlicher geworden. Und vor dem Hintergrund einer verhaltenen Inflationsentwicklung gebe es für die Notenbanken keine Veranlassung zur umgehenden Abkehr vom eingeschlagenen Kurs der geldpolitischen Lockerung. Die Notenbanken würden sich den Unsicherheiten bereitwillig stützend entgegenstellen, so die Meinung von Analysten.

Im kommenden Jahr dürfte jedoch insbesondere die US-Präsidentschaftswahl in den Fokus rücken, während für die weiteren Brexit-Perspektiven die anstehenden Parlamentswahlen in Großbritannien richtungsweisend seien. Laut Analysten sollten sich Anleger angesichts dieser Ereignisse und auch vor dem Hintergrund der Unruhen in Lateinamerika sowie Hongkong nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. In diesem Umfeld sei nicht zu erwarten, dass Unternehmen eine dynamische Investitionstätigkeit entfalten. Bei weiterhin schwacher konjunktureller Dynamik müsse in nächster Zeit auch mit neuen Phasen des Zweifels und entsprechenden Schwankungen an den Märkten gerechnet werden. Vorsicht bleibe geboten, aber es gebe auch Platz für eine gelassene Zuversicht am Aktienmarkt.

Aufwärtspartizipation ohne Obergrenze und Bonuschance mit endfälligem 40-Prozent-Puffer

Zur Fälligkeit nach sieben Jahren zahlt das DekaBank Bonus-Zertifikat Pro 12/2026 bezogen auf den EURO STOXX 50® (WKN DK0VSL) mindestens den Bonusbetrag in Höhe von 116,00 Euro zurück, wenn der EURO STOXX 50® bei der finalen Bewertung am 21.12.2026 nicht unter der Barriere schließt. Dabei entspricht die Barriere 60,00 Prozent des Startwerts (Indexschlusskurs vom 20.12.2019). Ist die Indexperformance am Bewertungstag gegenüber dem Startwert größer als 16,00 Prozent, wird die Rückzahlung gegenüber dem Nennbetrag (100,00 Euro) dementsprechend ohne eine Obergrenze erhöht.

Verluste entstehen jedoch, wenn der EURO STOXX 50® am Bewertungstag unter der Barriere schließt. Dann ist der Rückzahlungsbetrag kleiner als der ursprünglich investierte Nennbetrag, da an einer negativen Wertentwicklung eins zu eins partizipiert wird. Wie bei jedem Zertifikat ist außerdem das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 18.11.2019 bis 20.12.2019, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Hussam Masri zeichnet als Bereichsleiter der Einheit Private Banking, Produktmanagement und Product Sales der Deka-Gruppe für die Produktentwicklung und das Produktmanagement der Wertpapier-Publikumsfonds, Vermögensverwaltungs- und Altersvorsorgeprodukte, Zertifikate sowie für das Private Banking verantwortlich.