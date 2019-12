Amazon oder Roku? – Die Netflix-Konkurrenz im Check!

Amazon: Wieder im Investitionsmodus!

Das Bezos-Imperium schrieb ohne Zweifel eine der unglaublichsten Wachstumsstorys der zurückliegenden Dekade. Man sorgte mit der eigenen E-Commerce-Plattform nicht nur für eine regelrechte Disruption im traditionellen Einzelhandel, sondern wurde gleichzeitig auch noch Marktführer im Bereich Technologie-Dienstleistungen und Cloud-Computing mit seinem Amazon Web Services (AWS)-Geschäft.

Der Abodienst Amazon Prime wurde ein Massenphänomen und sorgte mit der immer noch im Gange befindlichen globalen Expansion maßgeblich dafür, dass die Aktie seit 2010 um satte 1.200 Prozent gestiegen ist.

Seit Mitte letzten Jahres allerdings scheint der Wachstumskurs etwas ins Stocken zu geraten. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man auf die Entwicklung des Aktienkurses schaut, der seither nur seitwärts gelaufen ist und auf fundamental fällt das rückläufige Umsatzwachstum auf und die schwächere Ertragskraft. Hier mal der 5-Jahres-Chart:

Was die Kritiker sagen!?

In Frage stellen Kritiker vor allem die Fähigkeit von Amazon auch zukünftig schnell wachsen zu können. Ihrer Meinung nach ist der Reifegrad in den beiden Kerngeschäftsbereichen E-Commerce und AWS speziell in den USA schon weit fortgeschritten.

Amazon sei daher gezwungen zur alten "Wachstum um jeden Preis"-Mentalität zurückzukehren, was natürlich auf die Margen drückt und die hohe Bewertung in Frage stellt.

Initiativen wie die 1-Tages-Lieferung für alle Produkte bzw. die Lieferung vieler Produkte in Metropolen noch am gleichen Tag sowie die freie Lieferung von Lebensmitteln kosten viel Geld und haben bereits im 3. Quartal der Profitabilität geschadet.

Der operative Gewinn ist insgesamt um 15 Prozent auf 3,16 Milliarden US-Dollar gefallen, in den USA sogar um 37 Prozent. Auch das Wachstum beim Gewinntreiber AWS war in den letzten Quartalen eher moderat.

