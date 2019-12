Ein Blick auf den Kursverlauf des Wertpapiers seit 2015/2016 offenbart eine steile Rallye ausgehend von grob 60,00 US-Dollar auf ein Jahreshoch bei 211,70 US-Dollar bis Mitte 2018. In den darauf folgenden sechs Monaten fiel der Wert im Zuge des Handelsstreits auf rund 130,00 US-Dollar wieder zurück. Doch eine sich zunehmend abzeichnende Entspannung im Zollstreit ließ wieder Hoffnung aufkommen, allein in diesem Jahr gewann die Alibaba-Aktie gut 67 Prozent an Wert dazu und legte in der abgelaufenen Woche über die Höchststände aus 2018 zu. Damit geht aller Wahrscheinlichkeit jetzt ein größeres Kaufsignal einher und bietet ausgesprochen vielversprechende Handelsansätze für 2020.