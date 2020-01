Aufwärtstrend intakt

Solange die aktuelle Seitwärtsphase zwischen 172,16 und 187,74 Euro anhält, ist der Wert zunächst als neutral einzustufen. Erst unter dem Niveau der aktuellen Seitwärtsspanne ergeben sich kurzfristige Short-Signale in Richtung 170,00 Euro, darunter auf das breite Unterstützungsspektrum um 160,00 Euro. Dieser Pullback würde sich im Übrigen hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen nach einer nachhaltigen Stabilisierung in diesem Bereich anbieten. Zur Hilfe kommt nämlich auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis, der im selbigen Bereich anzutreffen ist. Dann könnte durchaus wieder ein Long-Investment mit einem Ziel an den Jahreshochs aus 2018 bei 192,46 Euro in den Fokus rücken. Für diesen Fall kann auf ein vorerst nicht zu stark gehebeltes Papier, wie beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF6R76 zurückgegriffen werden. Die Knock-Out-Schwelle befindet sich nämlich unter dem Niveau von 150,00 Euro und bietet genügend Spielraum für weitere Kursabgaben des Basiswertes. Sollte allerdings der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 152,00 Euro nachhaltig unterschritten werden, sollten sich weitere Abgabetendenzen in Richtung 146,20 Euro, darunter sogar auf die breite Unterstützung aus 2019 bei 137,94 Euro ergeben.