DAX - Krise in Nahost belastet

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Wirecard vor neuer Abwärtsbewegung?

Die Aktie von Wirecard, einem Zahlungsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Aschheim bei München, befindet sich aktuell in einer Erholung nach den vorherigen kräftigen Kursabgaben. Diese Erholung könnte nun vor dem Ende stehen. Es könnte sich eine Short-Chance bieten.

Kloeckner - Long-Stopp zügig nachziehen

Die Aktie des Stahl- und Metallhändlers Klöckner & Co. mit Sitz in Duisburg, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich aktuell in einer Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend. Am Vortag wurde der genannte Long-Bereich erreicht.