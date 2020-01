Der Dow Jones stieg heute erstmals über die Marke von 29.000 Punkten (konnte sich aber nicht über der runden Marke halten) - und Donald Trump verspricht in einem Tweet, dass "das Beste" noch kommen werde! Heute wieder neue Allzeithochs bei Schwergewichten wie Apple und Microsoft, derzeit ist Put/Call-ration so niedrig wie seit acht Jahren nicht mehr (kaum jemand ist mit Puts abgesichert). Heute eher schwache US-Arbeitsmarktdaten (vor allem schwache Stundenlöhne). In den USA sind damit im Jahr 2019 so wenige neue Stellen geschaffen worden wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr - beste US-Wirtschaft aller Zeiten, wie Trump immer wieder betont? Der Dax hat es heute nicht geschafft, ein neues Allzeithoch zu erreichen..

Das Video "Dow Jones 29.000 - "das Beste kommt noch"!" sehen Sie hier..