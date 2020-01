Setzt man die gesamte Abwärtsbewegung von 71,75 US-Dollar auf den letzten Tiefpunkt von 63,55 US-Dollar das Fibonacci-Reracement an, schmiegen sich die Niveaus von 38,2 sowie 61,8 % ideal an die zwischengeschalteten Pausen der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung an. Genau diese Niveaus können jetzt als potenzielle Zielmarken innerhalb der laufenden Erholung angenommen werden, Kursgewinne bis an 66,68 US-Dollar, darüber an das 38,2 % Fibo bei 68,62 US-Dollar wären durchaus vorstellbar. Allerdings unterliegt ein derartiges Investment trotzdem noch erhöhten Risiken, nachdem sich die Lage im Mittleren Osten wieder etwas entspannt hatte. Wer diese Chance nicht auslassen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich und unlimitierte Turbo Long Zertifikat mit der WKN DF887B zurückgreifen. Ein Kursrutsch unter die Verlaufstiefs aus letzter Woche bei 63,55 US-Dollar würde hingegen das kurzfristige Erholungsszenario völlig zunichtemachen, weitere Abgaben in den Bereich von 60,30 US-Dollar sowie ein einhergehender Trendbruch wären die Folge.

Brent Crude Öl Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: