Das Wertpapier des Versicherungskonzerns Allianz weist bereits seit 2016 und einem Punktestand von grob 120,00 Euro einen intakten Aufwärtstrend auf, innerhalb dessen es bis Ende letzten Jahres auf ein Niveau von 225,90 Euro aufwärts ging. Das Jahr 2018 war jedoch von einem zwischengeschalteten Abwärtstrend mit wechselnden Tendenzen und einer Bodenbildungsphase geprägt, erst in 2019 konnte das Wertpapier wieder durchstarten und an das besagte Hoch zulegen. Seitdem läuft in der Akte jedoch eine volatile Seitwärtsphase, die sich zunehmend als spitzes Dreieck, also technisches Trendfortsetzungsmuster präsentiert. Da derartige Formationen häufig in der übergeordneten Trendrichtung aufgelöst werden und nach dem Fibonacci-Extension-Reihen noch immer Aufwärtspotenzial in der Allianz-Aktie herrscht, könnte sich ein Long-Investment schon sehr bald auszahlen.