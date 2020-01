Noch bis Ende 2019 verlor der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar stetig an Wert, innerhalb des langfristigen Abwärtstrendkanals markierte schließlich das Niveau von 0,6671 US-Dollar den vorläufigen Tiefpunkt in dem Ausverkauf. Das Paar drehte nur wenig später, konnte über einen Sekundärtrend zulegen und in den Bereich einer ersten großen Widerstandszone bei 0,70 US-Dollar vordringen. Zwar konnten hierbei kurzzeitig die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 übertroffen werden, rasch stellte sich allerdings wieder deutliche Schwäche des australischen Dollars ein und führte ihn geradewegs zurück auf die untere Trendkanalbegrenzung um 0,6827 US-Dollar abwärts. Sollte an dieser Stelle eine eindeutige Reaktion der Bullen ausbleiben, dürfte das weitere Schicksal für das Paar vorerst besiegelt sein.

Chancen-Gleichheit

Beiden Parteien stehen noch alle Optionen offen, hierzu müssen die Bullen oder Bären aber eindeutige Akzente setzen. Eine Auflösung der vorliegenden SKS-Formation zu Gunsten der bärischen Marktteilnehmer würde mit einem Bruch der Nackenlinie verlaufend um 0,6843 US-Dollar einhergehen. Ziele würden dann im Bereich von 0,6754 und 0,6671 US-Dollar in den Fokus geraten. Für diesen Fall könnte beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC40P6 zurückgegriffen werden. Bullische Marktteilnehmer würden hingegen bessere Chancen erhalten, wenn sie das Währungspaar AUD/USD über die Marke von 0,6903 US-Dollar anheben würden. Nur hierdurch könnte das Fallbeil aufgehalten werden. Ein echter Durchbruch kann aber erst mit einem Kursanstieg mindestens über das Niveau von 0,6933 US-Dollar erfolgen. Die nächsten Handelstage sollten daher einer engmaschigen Beobachtung unterliegen.