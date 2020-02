FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des sich immer noch ausbreitenden Coronavirus hat der deutsche Aktienmarkt seinen Erholungskurs am Dienstag fortgesetzt. Die gesunkene Wahrscheinlichkeit neuer US-Strafzölle gegen China verbunden mit Spekulationen über eine flexiblere Auslegung der Ziele aus dem Phase-1-Handelsvertrag beider Länder steigerten wieder die Risikoneigung der Investoren, erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der Dax baute seine Anfangsgewinne im weiteren Verlauf aus und liegt nur noch knapp unter der von charttechnisch orientierten Marktakteuren als wichtig erachteten Marke von 13 200 Punkten. Am späten Vormittag notierte das Börsenbarometer 1,11 Prozent höher bei 13 189,40 Zählern. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt.