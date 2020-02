Der weniger beachtete DAX-Kursindex spiegelt nicht den Wert aller 30 DAX-Konzerne einschließlich der ausgezahlten Dividenden wider, sondern ausschließlich den Aktienkurs. In 2018 markierte das Barometer bei 6.443 Punkten sein vorläufiges Rekordhoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Dabei setzt der Index bis Ende 2018 auf ein Niveau von 4.733 Punkten zurück. Der weitere Verlauf ist bekannt, in 2019 startete eine ungemein steile Rallye und führte bis zum heutigen Tag auf ein frisches 21-Monats-Hoch aufwärts. Zu den Rekordständen aus Anfang 2018 fehlen aber noch einige Hundert Punkte, zudem wird der DAX-Kursindex durch eine seit April letzten Jahres bestehende innere Trendlinie sowie die Zwischenhochs aus Mai 2018 auf der Oberseite begrenzt. Fraglich, ob das Barometer tatsächlich diese Mehrfachhürde auch meistern kann?