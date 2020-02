Heute hieß es an den Finanzmärkten mal wieder, raus aus dem Risiko und rein in die sicheren Häfen, wovon unter anderem der Goldpreis profitierte. Der Deutsche Aktienindex musste ein paar Federn lassen, hielt sich aber mit Blick auf die Rally der vergangenen Tage relativ stabil. Anleger haben sich heute einfach mal aus der Euphorie der letzten Handelstage verabschiedet.

Überraschend ist, dass die Delle, die Apple jetzt im Ausblick zeigt, im Grunde genommen nicht wirklich überraschend für die Börse sein kann. Die Anleger hatten eine bevorstehende Delle im Wachstum der Weltwirtschaft bereits als Problem identifiziert. Für einige ist es dennoch Grund genug, Gewinne nach der Rally der vergangenen Tage mitzunehmen, wenn der prominenteste Tech-Wert an der Wall Street tatsächlich das Befürchtete meldet. Die Wall Street reagiert bereits besonnener. Schnäppchenjäger scheinen die schwächeren Kurse schon wieder zum Einstieg nutzen zu wollen.



Die Investoren differenzieren. Titel mit hoher Abhängigkeit von Chinas Nachfrage bleiben auf der Strecke. Der Rest hält sich recht wacker. Apple ist einer der Unternehmen, die getroffen werden. Das gesamte Asien trägt zu einem Fünftel zu Apples Umsätzen bei. Aber man muss trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Die Aktie notiert nach einem starken Anstieg in diesem Jahr auch nach dem heutigen kleinen Minus noch nahe am Allzeithoch. Am Geschäftsmodell, das sich durch hohe Gewinnspannen im Bereich Dienstleistungen auszeichnet, ändert sich auch nichts, nur weil kurzfristig vielleicht weniger AirPods verkauft werden können.