Die Banken-Zombies zucken noch. Die Aktie der Commerzbank liegt seit Jahresbeginn 23% im Plus. Der beste Titel im MDAX! Die Deutsche Bank spurtete sogar um knapp 50% und ist Tabellenführer im DAX. Allerdings sollte man die Kirche im Dorf lassen. Die Commerzbank markierte im Frühjahr 2000 mit 266 Euro ihr Allzeithoch. Seither verloren Anleger 97% ihres eingesetzten Kapitals. Aktuell 6,82 Euro. Der Rebound dürfte sich noch eine ganze Weile fortsetzen, doch der jahrelange Abwärtstrend ist noch längst nicht gebrochen. In der Bilanz schlummern Risiken. Der Buchwert des Instituts wird mit 31 Milliarden angegeben. Demgegenüber beläuft sich der Börsenwert mit rund 8,5 Milliarden nur auf ein gutes Viertel. Investoren mißtrauen den Büchern. Der Vorstand hat dem maladen Institut ein Restrukturierungsprogramm verordnet. Die Kosten des Umbaus bis 2023 werden mit 1,6 Milliarden beziffert. In die veraltete IT sollen 200 Millionen gesteckt werden, die Zahl der Mitarbeiter von 40.400 auf 39.000 sinken. Die polnische Tochter MBank steht zum Verkauf. Mit einem Renditeziel von 4% legt der Konzern die Meßlatte sehr niedrig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schrieben die Frankfurter unter dem Strich schwarze Zahlen. Mit 644 Millionen wurde aber weniger verdient als 2018 (862 Millionen). Aktionäre müssen sich mit einer noch mickrigeren Dividende zufrieden geben, die Ausschüttung wird gesenkt von 20 auf 15 Cent je Anteilsschein. Gleichzeitig werden die Boni für Mitarbeiter aber erhöht. Auch bei der gelben Bank herrscht Selbstbedienungsmentalität! Dieses Jahr feiert die Commerzbank ihr 150. Jubiläum. Tatsächlich sieht das Geldhaus ziemlich alt aus. Aber nach 97% Kursverlusten besteht für die Aktie weiteres Erholungspotential. Fazit: Kurzfristige Spekulation ja, langfristiges Investment nein.