ZÜRICH (dpa-AFX)- Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich im Plus geschlossen. Bereits am Morgen waren die Investoren in Kauflaune gewesen, mit der positiven US-Eröffnung am Nachmittag ging es dann nochmals etwas weiter nach oben. Der SMI erreichte erneut eine Rekordmarke. Der Apple -Schock, der noch am Dienstag das Geschehen zu weiten Teilen bestimmt hatte, sei bereits wieder verdaut, meinten Händler.

Der Kursrückgang vom Vortag sei für viele Investoren eine willkommene Konsolidierung auf hohem Niveau gewesen, sagte einer. Angesichts der weiter lockeren Geldpolitik und der entsprechend tiefen Zinsen gebe es weiterhin fast keine Alternativen zu Aktien, so dass sich bei jedem Rücksetzer schnell wieder Käufer fänden. Weiter ein Thema ist auch das Coronavirus. Die meisten Investoren gingen aber davon aus, dass die chinesische Regierung das Problem in Bälde einigermaßen in Griff bekomme und die Auswirkungen sich damit in Grenzen hielten, hieß es. Warnende Stimmen, wonach es nicht immer nur aufwärts gehen könne an den Börsen, bleiben derweil in der Minderheit.