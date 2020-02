Man geht davon aus, dass bis 2030 etwa 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Die Platznot ist schon heute zu groß und die Bevölkerung steigt immer weiter an. Man benötigt viel mehr Platz, weswegen das Leben im Untergrund in Erwägung gezogen wird. Den Raum unter der Erde sieht man, wie Luft und Wasser, schon als Ressource an. Für die Lebenswelt in der Zukunft sollte man den Untergrund besser nutzen, um die Straßen und die Umwelt mithilfe von unterirdischen Lebensräumen zu entlasten.

Die Geisterstadt Coober Pedy Ein gutes Beispiel zeigt die Stadt „Coober Pedy“, welche Mitten in Australiens Outback liegt. Der Ort scheint von oben so, als wäre er eine Geisterstadt mitten im Nirgendwo. Nichtsdestotrotz leben dort 3500 Einwohner. In den Sommermonaten kann die Temperatur auf der Oberfläche bis zu 50 Grad Celsius heiß werden. Durch die extremen klimatischen Bedingungen wohnen die Menschen unter der Erde. Rund 60 % aller Einwohner besitzen „Höhlenhäuser“. Für Touristen ist dies schon längst eine Attraktion geworden. Für diejenigen die das konventionelle Stadtleben satthaben erscheint dieser Ort als etwas Besonderes. Die Touristen nehmen die Anreise, durch die sandige und überhitzte Landschaft, dafür in Kauf.