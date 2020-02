Aktien von Linde gelten als defensiver Wert, legen aber seit Jahren eine außerordentlich stabile und von kaum etwas zu erschütternde Performance hin. Mitte dieses Monats gelang es dem Wertpapier nach Ausbruch über eine seit Sommer letzten Jahres bestehende Eindämmungslinie ein Rekordhoch von 208,60 Euro zu markieren und die letzte Aufwärtsbewegung noch ein Stück weit zu beschleunigen. Obwohl zu Beginn dieser Handelswoche eine sehr deutliche Kurslücke gerissen wurde - sonst kommt das bei Linde tendenziell nicht vor - könnten bei einer zeitnahen Stabilisierung der Finanzmärkte rasch wieder Käufer zurückkehren und das vorausgegangene Kaufsignal weiter fortsetzen. Der aktuelle Bereich um 195,00 Euro sollte daher einer sehr engmaschigen Beobachtung unterlegen, damit man vielleicht sehr günstig an ein äußerst starkes Wertpapier aus dem DAX-Index kommt.

195 EUR im Fokus

Bei dem aktuellen Momentum sollten Investoren mit Bedacht vorgehen und die Kursbewegungen der nächsten Stunden genauestens studieren. Gelingt es Linde um 195,00 Euro einen Boden zu finden und wieder zur Oberseite abzudrehen, bestünde oberhalb der Kursmarke von 200 + X Euro durchaus die Chance auf einen Rücklauf zurück zu den Rekordständen von 208,60 Euro. Darüber wäre rechnerisches Kurspotenzial sogar bis in den Bereich von 216,50 Euro vorhanden. Für diesen Fall könnte man durchaus ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC62TT wagen. Ein rutscht unter den 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei aktuell 193,18 Euro würde allerdings ein umkehrbares Verkaufssignal in Richtung 185,00 Euro auslösen, darunter dürfte sicherlich noch einmal der Unterstützungsbereich von glatt 180,00 Euro einem Test unterliegen. Spätestens ab dem Niveau des EMA 200 sowie der dort verlaufenden Horizontalunterstützung um 174,00 Euro ist mit einer deutlichen Gegenbewegung der Käufer zu rechnen.