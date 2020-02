Die kurze Einschätzung der LageMit seiner etwas zu kurz geratenen Erholung hat sich der DAX für eine zeitlich kurze und dafür umso heftigere Form der Abwärtsbewegung entschieden. Bis zum Abschluss der Korrektur dürfte es auf der jeweiligen Wellenebene nur noch preislich begrenzte Zwischenanstiege geben. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 aus dem Tageschart mit einem Ziel zwischen der unteren lila Eindämmungslinie und der Marke 8350. Die noch laufende überschiessende orangene B/X der blauen 2 steht ihrerseits in ihrem bis 14696 reichenden Zielbereich. Die orangene B/X befindet sich entweder bereits in der seit dem Tief 10115 in der Weihnachtsindikation 2018 laufenden grünen Y (farbig hinterlegte Beschriftung) oder immer noch in der überschiessenden grünen B/X (farbig umrandete Beschriftung).