COCA-COLA: KO // ISIN: US191216100

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 55%

Bestellt und abgeholt! In Coca-Cola hatten wir seit dem letzten Update eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den $61er-Bereich und eine anschließende Gegenbewegung erwartet. Diese Einschätzung geht nahezu haargenau auf.

Den Bullen gelingt es, noch den $61er-Bereich anzulaufen, dann geht es über 14% in den Keller, wie wir es im Rahmen der Welle [iv] in Rot erwartet hatten. Die allgemeine Situation an den Aktienmärkten würde jedenfalls dafür sprechen und auch das Anlaufen und Unterschreiten der $52.17-Marke. Solange wir uns über der $50.84 befinden, können sich die Bullen noch an einen letzten Strohhalm klammern. Darunter müssen wir von einer größeren Korrektur ausgehen. Es muss jetzt abgewartet werden, wie sich die Corona-Virus-Situation und die Volatilität an den Märkten entwickelt, diese werden maßgeblichen Einfluss auf die weiteren Bewegungen haben.