Auch der Kurs von SAP ist von der Panik an den Börsen erfasst worden. So hat die Aktie vom 21. Februar bis zum partiellen Tief am 16. März rund 36 Prozent an Wert verloren, womit das Papier aber weniger als der DAX abgeben musste. So richtig vom DAX abkoppeln konnte sich SAP in den letzten 5 Handelstagen. In den letzten 4 Handelstagen ist der Kurs – wenngleich auch mit hoher Volatilität- in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Längerfristig betrachtet muss sich jedes Unternehmen immer wieder neu erfinden, um mit dem Technischen Fortschritt mitzuhalten. Auf Frist der nächsten Wochen jedoch erscheint SAP in einer „Corona-Wirtschaft“ aufgrund der technischen Möglichkeiten - wie vernetztes Homeoffice für die Entwickler - aber besser aufgestellt als so manch anderer DAX-Wert. Eine Fließbandproduktion, die im Sekundentakt neue Autos ausspuckt, ist kaum in ein Homeoffice zu verlegen. Ob diese kurze Seitwärtsphase schon der Anfang einer Bodenbildung ist, darüber darf spekuliert werden. Faktum ist jedoch, dass der Kurs im Unterstützungsbereich rund um die Marke von 83,62 Euro sein Tief ausgebildet hat. Dieser Bereich wurde auch nicht bei der Konsolidierung Ende 2018 unterschritten. Eventuell ist sogar eine kleine Konsolidierung auf das Retracement von über 95,02 Euro möglich.