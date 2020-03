Während andere Unternehmen ihre Prognosen für das laufende Jahr reduzieren oder die Auswirkungen der Corona-Krise nicht einschätzen können, hält das Immobilienunternehmen Vonovia an seinem Betriebsergebnis fest. Die Aktie ist inzwischen der beste Titel im DAX.

Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia glaubt an keine schwerwiegenden Einschränkungen für sein Geschäft aufgrund der Corona-Krise. Es wird weiterhin ein Gewinn zwischen 1,275 und 1,325 Mrd. Euro erwartet. Die Geschäftsentwicklung läuft bereits sehr gut: Im vergangenen Jahr wurde das operative Ergebnis um acht Prozent auf 1,22 Milliarden Euro gesteigert, mehr als die eigene Vorgabe. Zu diesem Ergebnis trugen auch steigende Mieteinnahmen bei, die um etwa zehn Prozent auf fast 2,1 Mrd. Euro gestiegen sind.

Vonovia will außerdem rund 25 Prozent mehr in den Neubau, aber auch in die Modernisierung und Instandhaltung investieren als im Vorjahr. Insgesamt werden durch diese Maßnahmen Investitionen in Höhe von 1,3 bis 1,6 Mrd. Euro nötig. Ein Risikofaktor ist in der aktuellen Krisensituation die Stundung oder gar die Befreiung von Mietzahlungen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, für Bedürftige Wohngeld zu beantragen, so dass dieses Risiko für Vonovia begrenzt erscheint.

Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Außerdem über die eToro-Handelsplattform auch in Zeiten von Corona bequem von zuhause aus handeln.

Die Aktie konnte sich den jüngsten Kurseinbußen im aktuellen Umfeld nicht entziehen, verliert aber derzeit nur 7,5 Prozent und ist damit die beste DAX-Aktie seit Jahresbeginn. Zum Vergleich: MTU ist mit einem Minus von 53 Prozent die schwächste DAX-Aktie derzeit. Auch vergleichsweise defensive Titel wie Henkel haben in diesem Jahr aktuell 22 Prozent verloren.