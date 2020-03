Noch in den Jahren 2015 und Anfang 2018 thronte das Wertpapier von BASF nahe seiner dreistelligen Kursmarke von rund 100,00 Euro. Doch nach dem letzten Verlaufshoch gaben die Notierungen über die nächsten Jahre sichtlich nach, nur wenig später wurde dadurch ein astreines Doppelhoch etabliert, konnte die Notierungen allerdings auf dem Niveau von rund 55,00 Euro für weiteren Verlusten abhalten. Die Corona-Krise führte jedoch zu einem Bruch dieser äußerst wichtige Unterstützung und drückte die Notierungen in den Bereich von 40,00 Euro und somit die Tiefstände aus 2010/2011 abwärts. Dort findet das Papier zwar kurzzeitig Halt, allerdings dürfte der Scherbenhaufen zu groß sein, als dass eine rasche Erholung in die vorherige Handelsphase der letzten Jahre möglich wäre.