Der bisherigen Bewegung in WTI mangelt es weiterhin an Impulsivität. Des Weiteren schaffen die Bullen nicht den Sprung über $25.08 weshalb wir das hinterlegte Alternativszenario neuer Tiefs weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 42% mit einplanen müssen. Dieses würde unter $20.52 noch einmal Notierungen im Bereich von $19.55 - $15.30 freischalten, bevor der Markt zumindest ein Zwischentief ausbaut. Wir sehen hier folglich für den Moment noch von Longpositionierungen ab.

Bisher alles andere als bullisch! So kann man WTI Öl wohl am treffendsten beschreiben...

Zusammengefasst befindet sich WTI nach wie vor in einer Abwärtsbewegung und wir gehen in beiden hinterlegten Szenarien von tieferen Notierungen aus. Unter $20.52 werden diese auf direktem Weg angelaufen, was unter $25.08 weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 42% mit eingeplant werden muss.

