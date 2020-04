Baumwolle zählt zu den am meisten gehandelten Agrarrohstoffe auf der Welt. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass Baumwolle in alle Länder der Erde exportiert wird, aber auch damit, dass selbst unerfahrene Trader einfach an der Kursentwicklung partizipieren können. Der Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt einen Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2011 an, mit zwischengeschalteten Erholungstendenzen, wie in der zweiten Jahreshälfte 2019. Doch die Corona-Krise drückte auch diesen Rohstoff noch einmal deutlich abwärts, seit Januar verlor Baumwolle gut 32,5 Prozent auf 48,35 US-Cent an Wert. Durch die Kerze aus der abgelaufenen Woche weckt Hoffnungen, diese präsentiert sich nämlich in dem Gewand eines Doji, dass häufig für eine Trendwende steht. Positive Impulse von den weltweiten Börsen könnten diesem Agrarrohstoffe kurzfristig auf die Beine verhelfen und eröffnen damit gewisse Handelsansätze auf der Oberseite.

Potenzielle Trendwende voraus

Natürlich kann eine Trendwende an dieser Stelle noch nicht als nachhaltig angesehen werden, hierzu ist eine einzelne Doji-Kerze zu wenig. Trotzdem ergeben sich aus dem Stand heraus gewisse Kursgewinne zunächst in den Bereich 55,77 US-Cent. Sollte die Erholung darüber hinaus gehen, könnten sogar die Jahrestiefs aus Mitte 2019 bei 56,19 US-Cent angesteuert werden. Bis dahin könnten Anleger beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DZV3HC bereits eine Rendite von 90 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte die letztwöchigen Tiefstände von 48,35 US-Cent allerdings nicht übersteigen. Sollte dieses Niveau hingegen nachhaltig unterschritten werden, müssten weitere Abschläge auf 47,31, darunter sogar rund 45,00 US-Cent und somit die Tiefs aus 2016 zwingend einkalkuliert werden.