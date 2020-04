Unter 10044 Punkten und letztlich 9620 Punkten müssen wir davon ausgehen, dass der Index sein Hoch ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung 9300 Punkte befindet.

Der DAX rappelt sich noch einmal auf und baut ein neues Zwischenhoch aus. Auch wenn der Index auf der Oberseite noch einmal Platz bis 11000 Punkte hat, gehen wir hier von einem anstehenden Zwischenhoch aus, was sich unter 10044 Punkte bestätigt.

Wichtig bleibt, dass der Markt sich in der anstehenden Gegenbewegung über 9168 Punkten hält, um nicht erneut das Szenario neuer Tiefs in seiner Wahrscheinlichkeit zu stärken. Diese betiteln wir momentan mit 35%.

Wir haben gestern bereits einen Gewinn von über 850 Punkten im Dax realisiert und befinden uns weiter mit 75% der Position Long.

Zusammengefasst bleiben wir auf der Longseite positioniert, da der Index ohne Weiteres noch den Bereich von 11000 Punkten anlaufen kann, um Welle 1 in Braun abzuschließen. Letztlich sehen wir den Index somit vor einem Zwischenhoch stehen, in dessen Anschluss der Markt noch einmal eine Gegenbewegung in Richtung 9300 Punkte ausbauen wird.

