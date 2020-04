Die Erfolgsgeschichte PayPals lässt sich anhand des langfristigen Aufwärtstrends sehr gut ablesen, nach einem Verlaufshoch bei 121,48 US-Dollar Mitte 2019 kletterte der Wert bis Mitte Februar dieses Jahres sogar auf 124,45 US-Dollar. Doch nur wenig später Zwang die Corona-Krise und dem damit einhergehen Ausverkauf die Aktie auf 82,07 US-Dollar abwärts. Von diesen Tiefs konnte sich PayPal in den letzten fünf Wochen jedoch signifikant wieder lösen und in den Bereich von 120,00 US-Dollar zurückkehren. Damit deutet sich übergeordnet eine V-förmige Erholungsbewegung an, die nach Überschreitung der aktuellen Rekordstände sogar weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.

Zahlungsdienstleister profitiert von Krise

Obwohl die Umsätze spürbar zurückgegangen sind, sehen Investoren langfristig weitere Chancen für die Aktie von PayPal. Sollte es in den kommenden Wochen gelingen die Rekordhochs bei 124,45 US-Dollar zu knacken, kämen rechnerisch weitere Gewinne in den Bereich von zunächst 140,00 US-Dollar, darüber sogar 150,90 US-Dollar ins Spiel. Entscheidend wird jedoch die Reaktion der Marktteilnehmer im Bereich der Rekordstände werden, eine Topbildung kann noch lange nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt aber präsentiert sich die Akte weiterhin bullisch und lässt sich beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB2FK4 gewinnbringend nachhandeln. Ein Kursrutsch unter das Niveau von 112,50 US-Dollar sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in diesem Fall könnten noch einmal Rücksetzer in den Bereich von 103,00 US-Dollar drohen. Kritisch für das Wertpapier von PayPal wird es allerdings erst unterhalb von 96,00 US-Dollar, dann dürfte noch einmal der Unterstützungsbereich um 82,00 US-Dollar zum Tragen kommen.