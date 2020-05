Goldaktien steigen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Robert Koch Institut veröffentlicht eine neue Graphik, die am 7. April mit einer Reproduktionszahl von 1,3 beginnt. Am 15. April wurde noch eine Graphik veröffentlicht, nach der die Reproduktionszahl bereits vor den am 25. März im Bundestag beschlossenen Covid 19-Maßnahmen um 1,0 lag.Die Bundesregierung veröffentlicht am 3. Mai eine Graphik (Stand Mitte April), nach der der Höhepunkt der Erkrankungswelle bei einem Reproduktionsfaktor von ca. 1 erst im April 2021 erreicht wird. Die Graphik enthält auf der Y-Achse keine Zahlenangaben.Bilde.de am 03.05.20: „Merkel und Spahn nannten falsche Infektionszahlen“. „Kanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag nach dem Bund-Länder Gipfel ebenso wie Gesundheitsminister Jens Spahn von 40.000 gesprochen“.Bild.de vom 03.05.20 um 22.04 Uhr: „Spahn: Derzeit 25.000 Menschen mit Corona infiziert“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 50.199 Euro/kg, Vortag 50.818 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 14,98 $/oz, Vortag 15,54 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 759 $/oz, Vortag 789 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.838 $/oz, Vortag 1.926 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zieht an (aktueller Preis 26,33 $/barrel, Vortag 23,85 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,2 % oder 3,7 auf 117,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Agnico 6,0 %, Barrick 5,7 % und Franco-Nevada 5,6 %. Bei den kleineren Werten ziehen Pretium 11,9 %, Monarch 9,1 % und Intern. Tower Hill 7,9 % an. Belo Sun geben 8,3 % und Wesdome 7,3 % nach. Bei den Silberwerten steigen Wheaton 9,4 %, Mandalay 6,9 % und Silvercorp 5,8 %. Coeur verlieren 10,3 %, Metallic 9,1 % und Aurcana 6,3 %.