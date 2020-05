Nachfrage nach physischem Gold hoch - Doch hält das Angebot Schritt?

Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundene Gelddruckorgie der weltweiten Notenbanken zog die Nachfrage nach physischem Gold in den letzten Wochen an. Sowohl Privatanleger als auch professionelle Investoren steuern vermehrt den sicheren Hafen Gold an und wollen ihre Kaufkraft sichern bzw. vor den gigantischen Schuldenbergen weltweit und deren Konsequenzen retten. Dabei ist zu beobachten, dass immer mehr Goldkäufer dem Papiergold, welches nur aus einem Lieferversprechen besteht, den Rücken kehren und physisch kaufen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob das Angebot der hohen Nachfrage nach physischem Gold überhaupt gerecht wird.

Den kompletten Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/corona-gold-nachfrage-angebot