Amazon ist wohl jener Konzern, der am Meisten von der Covid-19 Krise profitiert hat. Sowohl der Internet-Versandhandel als auch das Cloudservice AWS hatten in dieser Zeit enorme Umsatzzuwächse erwirtschaftet. Ja, sogar die Whole Foods Märkte hatten durchgehend geöffnet. Im März wurden 175,000 zusätzliche Arbeitsplätze im Bereich Versandhandel geschaffen. Bei AWS stellte sich das Angebot von skalierbarer aber gut abgesicherter Rechenleistung kombiniert mit hilfreicher Software als Verkaufshit heraus. So konnte der Trend hin zum Homeoffice oder zum virtuellen Klassenzimmer schnell umgesetzt werden. Weiters hat Jeff Bezos nie verhehlt, dass er Gewinne vor allem als noch nicht wieder in Amazon reinvestiertes Kapital betrachtet. So ist das KGV bei Amazon traditionell zwischen 50 und 200 angesiedelt.

Zum Chart

Der Covid-19 Sell Off fiel bei der Amazon-Aktie mit 25 % vergleichsweise gering aus, wobei der Rebound umso stärker und weiter nach oben lief als bei den meisten anderer Aktien. Vom Tief Mitte März bis zu All Time High am 21. Mai konnte das Papier trotz der Größe des Onlineriesen knappe 54 % an Kursgewinn verzeichnen. Hier wurde von den Marktteilnehmern die Präsenz Amazons in den von der Pandemie in den Fokus gerückten Geschäftsfeldern honoriert. Am Veröffentlichungstag der Q1-Ergebnisse am 30. April waren die Investoren nur kurz vom Gewinnrückgang enttäuscht, weil sich der Kurs in den darauf folgenden Tagen wieder positiv bis zum aktuellen All Time High weiterentwickelte. Die letzten 4 Handelstage waren von der Konsolidierung nach dem beachtlichen Kursanstieges seit Mitte März geprägt. Die weitere Gangart wird von bescheideneren Kursentwicklungen gekennzeichnet sein, obwohl die Richtung weiter nach oben zeigen wird. Am gestrigen Handelstag verzeichnete der Wert ein Intraday Reversal, was beweist, dass die Marktteilnehmer trotz KGV von 129 weiter an der Aktie interessiert, und vom Geschäftsinstinkt des Managements überzeugt sind.