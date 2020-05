Micron ist einer von fünf verbliebenen DRAM-Anbietern am Weltmarkt. Diese Konsolidierung, die Rücknahme von Produktionskapazitäten im Rahmen des Oligopols und die anziehende Nachfrage nach Speicherplatz sollten den Aktienkurs antreiben. Trotz Covid-19 ist die Nachfrage hoch geblieben, nachdem der Rückgang im Smartphone- und Automobilsegment durch steigende Nachfrage im Datencenter- und Notebook-Segment kompensiert wurde. (Stichwort Home Office). Primär im Bereich Datencenter verspricht sich das Management von Micron einen enormen und lang anhaltenden Wachstumszyklus. Aber auch AI-Lösungen, wie das autonome Fahren, werden den Bedarf nach Micron Produkten anheizen. Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber ist die 5G-Technologie, weil das durchschnittliche 5-G Telefon mehr Speicher brauchen wird als heutige Smartphones. Höhere Datenraten treiben auch den Speicherbedarf der 5G-Infrastruktur. Summa Summarum gute Aussichten für Micron.

.

Zum Chart

.

Obwohl der Speicherspezialist in den ersten 4 Monaten 2020 den Umsatz aufrecht erhalten konnte, ist der Covid-19 Sell Off mit 48 % sehr stark ausgefallen. Nachdem der Wert sowohl ein hohes Beta von 1,44 und eine Korrelation von 0,63 mit dem S&P 500 aufweist, ist er bei Kursrückgängen des breiten Marktes sehr anfällig. Auch der Rebound hat sich so entwickelt, dass der Titel noch 17 % auf das All Time High aufholen kann. Der jüngste Ausblick im Zuge der Bernstein Strategic Decisions Conference am 27. Mai wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgefasst, worauf sie den Kurs intraday um 13 % nach oben beförderten. Der CEO Sanjay Mehrotra konnte die Investoren von der guten strategischen Position des Speicherspezialisten für 2020 und darüber hinaus überzeugen. Die Support-Zone bei 46 US-Dollar wurde überschritten, wodurch der Widerstand bei 49,31 US-Dollar in Reichweite gekommen ist. Diese Marke ist schwerer zu überwinden und könnte den Wert längere Zeit zurückhalten. Trotzdem sollte das vorläufige Ziel bei der Marke von 55,47 US-Dollar angenommen werden.