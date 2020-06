Siemens Energy vor der Abspaltung: 3 wichtige Fragen zur zukünftigen DAX-Aktie

Andererseits gibt es auch noch Divisionen wie Smart Infrastructure oder Mobility, die anwenderseitig viel mit elektrischer Energie zu tun haben. In vielen Fällen war es daher alles andere als trivial, zu entscheiden, was Siemens Energy zugeschlagen wird, was im Konzern verbleibt und was anderweitig verselbstständigt werden soll. So verbleiben beispielsweise die Joint-Venture-Anteile an Fluence, einem Marktführer bei stationären Energiespeichern, bei Siemens, obwohl ein Teil der Produkte als Pufferspeicher in Stromnetzen zum Einsatz kommt.

Die Anteile an Siemens Gamesa (WKN: A0B5Z8) werden hingegen genauso in Siemens Energy eingebracht wie diejenigen an den Joint-Ventures Voith Hydro (Wasserkraft) und Ethos Energy (Turbinenservice). Hinzu kommen die bisher an die Konzernforschung angehängten Hydrogen Solutions, wo es um die Entwicklung von Wasserstoff-Elektrolysesystemen im industriellen Maßstab geht.

Ich denke, das ist genug Material, um eine interessante Story zu schaffen. Die vereinten Innovationskapazitäten rund um erneuerbare Energien, Power-2-X (Stromnutzung zur Herstellung von Wasserstoff, Wärme, Dampf oder Grundstoffen) und Smart Grids, in Verbindung mit dem klassischen Turbinen-Know-how und einem umfangreichen Serviceangebot, das hat schon Potenzial.

Dabei ist auch an die Erdgasturbinen zu denken, welche zukünftig bei der Rückverstromung von Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen sollen. Von daher könnte der konventionelle Bereich, der über die letzten Jahre so viel Probleme bereitet hat, durchaus einen Aufschwung erfahren. Gerade in integrierten Gesamtlösungen aus verschiedenen Kraftwerkstypen, Netzwerktechnik und Speichertechnologien dürften Gasturbinen weiterhin einen wichtigen Baustein darstellen.