Der DAX baut noch einmal ein erneutes Zwischentief aus und festigt somit das hinterlegte Szenario einer weiteren Abwärtsbewegung in Welle (ii) in Weiß. Solange der Markt sich über 11600 – 11400 Punkten hält, bleiben wir bei unserem hinterlegten Primärszenario und sehen den DAX im Anschluss den Bereich von 13300 Punkten anlaufen.

Wir sind Long im DAX seit dem 02.04.2020 mit folgenden Parametern:

Folglich werden wir in den nächsten Tagen weitere Longpositionierungen hinterlegen, solange sich der Markt über den geschilderten Unterstützungen hält. Über 12422 Punkten im Tagesschluss liegt uns eine erste deutliche Bestätigung vor, dass der Markt sein Tief bereits ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung Norden befindet.

Noch müssen wir das hinterlegte Alternativszenario jedoch mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% mit einplanen, weshalb wir nicht direkt auf die Longseite aufspringen.

Zusammengefasst hält sich der DAX an das hinterlegte Primärszenario und arbeitet an dem Tief in Welle (ii) in Weiß. Wir gehen hier von einer anstehenden Bodenbildung aus und sehen den Markt mittelfristig den Bereich von 13300 Punkten anlaufen.

