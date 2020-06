Nach dem krassen Abverkauf zu Beginn der Coronakrise (mit dem Tief am 23.März) ging es rasant nach oben - bis die Aktienmärkte dann am 08.Juni ihr Hoch erreichten. Seitdem hat eine volatile Seitwärtsbewegung eingesetzt. Aber warum geht es für die Aktienmärkte jetzt nicht mehr weiter nach oben? Ein Grund ist sicher die Tatsache, dass die USA das Corona-Problem nicht in den Griff kriegen - vor allem der Süden des Landes meldet stark steigende Zahlen und schließt daher teilweise wieder einige Bereiche. Der zweite wichtige (und vielleicht noch wichtigere) Grund ist Liquidität: während vor allem im Mäerz die Bilanzsumme der Fed explodierte, ist eben diese Bilanzsumme der US-Notenbank seit zwei Wochen rückläufig. Und der Stop der Liquiditätszufuhr stoppt eben auch die Aktienmärkte..

Das Video "Aktienmärkte: Warum sie nicht mehr steigen!" sehen Sie hier..