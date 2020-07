Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich im Vergleich zur Vorwoche um ca. 2,3% verbessert und damit den DAX leicht outperformt. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 beläuft sich aktuell auf 8,7 Prozentpunkte.

Im Kurs des Dachwikifolios und auch des darauf basierenden wikifolio-Zertifikats ist das Kursplus aktuell leider noch nicht in vollem Umfang zu sehen, weil seit Mittwochmorgen keine aktuellen Kurse mehr gestellt wurden. Das liegt daran, dass in den wikifolios Growth Investing Europa + USA von Thomas Zeltner und High-Tech Stock-Picking von Stefan Waldhauser jeweils eine Aktie enthalten ist, die von Lang & Schwarz aktuell nicht quotiert wird. Bei Zeltner handelt es sich mit der Match Group sogar um die größte Position mit einer Gewichtung von gut 13%. Sorgen muss man sich in diesem Fall keine machen. Das Unternehmen führt eine Kapitalmaßnahme durch, was bei Lang & Schwarz immer mal wieder zu Problemen führt.