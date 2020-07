Der chinesische Goldhändler Kingold Jewelry soll 83 Tonnen gefälschtes Gold als Sicherheit für Kredite hinterlegt haben. Über ein halbes Jahrzehnt soll der NASDAQ-gelistete Konzern Kredite in Höhe von umgerechnet 2,8 Milliarden US-Dollar bei Banken und anderen Finanzdienstleistern eingesammelt haben, indem er Falschgold als Sicherheit hinterlegte, so die chinesische Wirtschaftszeitung Caixin. Nutzer wie „morimori“ des wallstreet:online-Forums warnten bereits 2016 vor Unregelmäßigkeiten in der Bilanz des Konzerns.

Kingold Jewelry soll bei Dutzenden chinesischen Banken mit Gold überzogene Kupferbarren als Sicherheit für Kredite hinterlegt haben. Insgesamt gehe es um 83 Tonnen falsches Gold und eine Kreditsumme von 20 Milliarden Yuan, umgerechnet mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar. Chinesische Banken blieben nun auf ausstehenden Krediten in Höhe 16 Milliarden Yuan sitzen, so Caixin.