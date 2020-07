Don’t fight the FED! Eine aktuelle Einschätzung

Durch das Corona-Virus hat sich die Welt gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich deutlich verändert. Vor allem in finanzieller Hinsicht sind die Auswirkungen verheerend.

Zur Stabilisierung der Wirtschaft haben die weltweiten Notenbanken Billionen von US-Dollar, Euros, Yens oder anderen Devisen ins System gepumpt. Bei dieser ungezügelten Erweiterung der Geldmenge durch die Notenbanken dürfte klar sein, dass eine entsprechende Inflation nicht auf sich warten lassen kann. Ein bekanntes Börsenzitat lautet: „Don´t fight the FED“ – stelle dich also nicht gegen die Notenbank. Was heißt dies für Anleger, Sparer und Investoren?

