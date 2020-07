DAX - Gelingt der nachhaltige Ausbruch?

In der Nacht sackte der DAX dann wieder etwas auf 12.580 Punkte ab und notiert kurz nach Handelseröffnung im Bereich von 12.620 Punkten.

Gelingt dem Index der nachhaltige Ausbruch nach oben aus der langen Seitwärtsphase? Am heutigen Freitag könnten dazu die Impulse aus den USA fehlen. Denn am morgigen Samstag ist der „Independence Day“ in den USA, der Feiertag ist aber bereits heute. Daher bleiben die US-Börsen heute geschlossen, was zu einem ruhigeren Handel im DAX führen könnte.