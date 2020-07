Während an den Aktienmärkten in den letzten Monaten eine hohe Volatilität herrschte, bewegte sich der Bitcoin-Kurs kaum von der Stelle. Gegenüber dem US-Nachrichtensender Bloomberg äußerte ein Krypto-Analyst jedoch die Hoffnung, dass gelangweilte Millennials für eine Ausbruchsrallye sorgen könnten.

Der Bitcoin-Kurs bewegte sich in den vergangenen zwei Monaten zwischen 8.500 und 10.000 US-Dollar. Das sei die längste Zeit in diesem Jahr, in der sich der Bitcoin kaum von der Stelle bewegte, so Bloomberg: