DAX Index: Der Schwerlastträger wird getestet

- Jede Unterstützung hat eine maximale Belastbarkeit

- Das in dieser Woche getestete höhere Tief wird gerade unter eine Belastungsprobe gestellt

Der DAX hat in dieser Woche Fortschritte dergestalt gemacht, als dass er ein höheres Tief ausgebildet hat - und zwar an einer neuralgisch wichtigen Stelle im Chart. An dieser könnte er zu einem Sprint zu neuen Hochs ansetzen - wenn sie verteidigt wird. An dieser könnte er erneut eine Trendwende vollziehen, um in die alte Seitwärtsspanne des Juni zurückzufallen, wenn sie nicht verteidigt wird. Welche Marke das ist, erfahren Sie in diesem Ausblick.

Mehr dazu auf

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-index-de ...