Scharfer Einbruch bei Tesla! Top bei Tech-Aktien?

Tesla zählt zu den stärksten Aktien in den vergangenen Tagen. Anleger haben auf eine Fortsetzung der Rally gesetzt. Nun könnten unter gewissen Voraussetzungen Gewinnmitnahmen einsetzen. Welche das aus charttechnischer Sicht sein könnten erfahren Sie in dieser Analyse!

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/scharfer-ein ...

Die Tesla Aktie ist in diesem Monat um 89% angestiegen! Sie bringt damit 277 Milliarden USD auf die Börsenwaage. Bei der Marktkapitalisierung ist nur durch dieses Kursplus in nicht mal einem Monat dreimal eine neue Daimler entstanden! Insgesamt ist Tesla mit dem 6,5 fachen von Daimler an der Börse bewertet! Fahren wir bald alle nur noch Tesla?

Lesen Sie die gesamte Analyse mit einer charttechnischen Betrachtung unter folgendem Link. Erfahren Sie, woran man ein mögliches Ende der Rally bei Tesla erkennen könnte:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/scharfer-ein ...