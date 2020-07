Marktkommentar: Nasdaq durchbricht 11.000 Punkte

Die Impfstoff-Hoffnungen und der EU-Sanierungsfonds sorgen für mehr Optimismus.

Der Impfstoff zum Schutz von Covid-19, der von der Universität Oxford und AstraZeneca entwickelt wird, zeigte vielversprechende Ergebnisse bei frühen Tests am Menschen. Hoffnung bietet auch der gemeinsame Impfstoffkandidat von BioNTech und Pfizer. Der Nasdaq erreichte am Montag ein neues Rekordhoch und setzte im heutigen vorbörslichen Handel seinen Anstieg fort, wobei die Gewinne durch das Hoch vom letzten Montag (Intraday) begrenzt wurden.

EURUSD stieg am Dienstag auf ein mehrmonatiges Hoch, da sich die EU-Staats- und Regierungschefs nach mehr als viertägigen Verhandlungen auf den 750 Milliarden EUR schweren EU-Sanierungsfonds einigen konnten. Vieles scheint bereits eingepreist zu sein, da der anfängliche Anstieg kurzlebig war und das Paar mehr oder weniger flach gehandelt wird. Die Hochs vom Mittwoch und Donnerstag (1,1430) dienen als kurzfristige Unterstützung.

Der DE30 konnte am Montag die Marke von 13.000 Punkten durchbrechen, nachdem im Juni und in der letzten Woche lediglich zwei Annäherungsversuche möglich waren. Am Dienstag wird der Anstieg fortgesetzt und technisch gesehen könnte das rund 550 Punkte entfernte Allzeithoch (13.815 Punkte) der nächste große Widerstand sein. Im M30-Chart sind bisher keine Umkehrsignale zu beobachten.



