Vergangenen Freitag machten wir Ihnen den Medikamentenentwickler als spekulativen Kauf schmackhaft. Seither ist der Kurs weiter rasant gestiegen von 71 auf 81 Euro. Hintergrund ist die Meldung, daß Biontech gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Pfizer eine Liefervereinbarung für einen in der Entwicklung befindlichen Impfstoff gegen Corona abgeschlossen hat: Vorausgesetzt „BNT162“ wird zugelassen, nimmt die britische Regierung 30 Millionen Impfdosen ab. Biontech-Mitgründer und Vorstandschef Ugur Sahin teilt mit, daß man sich auch in „fortgeschrittenen“ Gesprächen mit verschiedenen anderen Regierungen befindet. Wir hatten Sie schon am 24.4. auf die Mainzer aufmerksam gemacht. Zum Kurs von 54,27 Euro. Im Oktober war Biontech zu 15 Dollar an die Nasdaq gegangen. Die Pfälzer sind auf personalisierte Immuntherapien gegen Krebs und Infektionskrankheiten spezialisiert. Erste klinische Tests des Impfstoffkandidaten in den USA und in Deutschland zeigten positive Ergebnisse. Noch im Juli soll eine globale Testung an 30.000 Probanden starten. Sollte sich BNT162 tatsächlich als wirksam und sicher herausstellen und zugelassen werden, planen Biontech und Pfizer bis Ende des Jahres bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,3 Milliarden Impfstoffdosen produzieren zu können. Geplant ist eine weltweite Vermarktung. Mit Ausnahme Chinas, wo Biontech eine Partnerschaft mit Fosun Pharma abgeschlossen hat. In Mainz hat der Bau einer Produktionsstätte bereits begonnen. Die behördliche Zulassung käme einem Sechser im Lotto gleich. Allerdings gibt es weltweit mehr als 100 weitere Projekte für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Fazit: Die Aktie ist ein spekulativer Kauf.