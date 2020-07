NEW YORK (dpa-AFX) - Neues Öl ins Feuer der äußerst angespannten Beziehungen zwischen den USA und China dürften den New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte zurückhalten. Gut eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent schwächer auf 26 780 Punkte.

Die USA ordneten die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston an. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach am Mittwoch vor der Presse in Peking von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt".