Der Kaffeepreis hat sich zuletzt wieder über die Kursmarke von 110,00 US-Cent je Pfund erhöht, das ist das höchste Niveau seit neun Wochen. Dadurch ist ein direkter Anstieg an den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 110,69 US Cent gelungen, seit den Tiefständen aus Mitte Juni präsentiert sich Kaffee nun in einer dreiwelligen Erholungsbewegung. Sollte ein weiterer Anstieg gelingen, könnte hieraus sogar ein fünfwelliger Impuls zurück an den seit Ende 2019 bestehenden Abwärtstrend vollzogen werden und bietet daher weiter gute Handelsansätze. Alles entscheidend wird jedoch die Kaffee-Ernte werden, saisonal geht es nun wieder in eine Aufwärtsphase. Aber auch die von der ICE zertifizierten Kaffee-Lagerbestände sind merklich zurückgegangen und unter 1,6 Millionen Sack und damit auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Jahren gefallen. Gegen einen dauerhaften Anstieg der Preise sprechen angesichts einer laufenden Rekordernte in Brasilien auch einem durch die Corona-Pandemie eingeschränkter Außer-Haus-Verzehr.

Starker Real hilft kurzfristig

Für die nächsten Wochen und nach einem nachhaltigen Anstieg über den EMA 50 bei derzeit 110,69 US-Cent könnte ein weiterer Lauf den Kaffeepreis sogar auf 120,00 US-Cent und damit den kurzfristigen Abwärtstrend vorantreiben. Über ein spekulatives Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP6C9L ließe sich hiervor überproportional profitieren. Auf Sicht der nächsten Stunden sollte allerdings mit einem kurzfristigen Pullback zurück auf 104,50 US-Cent gerechnet werden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst Abschläge auf rund 94,00 US-Cent drohen würden.