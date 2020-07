Amazon stieg nachbörslich um 6%, Apple um 5% - das hat allein in der gestrigen Nachbörse einen Aufschlag bei der Marktkapitalisierung von 154 Milliarden Euro gebracht. Das wäre gewichtet um die Marktkapitalisierung dieser beiden Unternehmen quasi so, als wäre der DAX gestern Abend in einer Stunde um 1880 Punkte gestiegen. Denn der Zugewinn an Marktkapitalisierung bei Amazon und Apple gestern zwischen 22 und 23 Uhr entspricht gut 15% der gesamten Marktkapitalisierung des DAX.

