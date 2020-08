Letzten Dienstag schrieb ich im Update, dass an den Aktienmärkten eine Rotation stattfindet: Raus aus Corona-Gewinnern und rein in Corona-Verlierer. Die Konjunkturdaten hellen sich weltweit auf. Die befürchtete zweite Welle kommt, aber sie ist beherrschbar. Impfstoffentwicklung als auch Behandlungsmethoden gegen Corona zeigen Erfolge. Wir haben unser Portfolio daher in den vergangenen Wochen breiter aufgestellt und konnten daher auch von dieser Rotation profitieren.



Am Mittwoch war ich versucht, sämtliche Corona–Gewinner aus unserem Portfolio zu verkaufen. Was, wenn die Erfolgsmeldungen bei der Impfstoffentwicklung anhalten? Was, wenn Anleger realisieren, dass ein zweiter Lockdown nicht kommen wird? … dass die Wirtschaft einen Nachholeffekt zeigt, von dem wir nicht einmal geträumt haben? Aktien wie TeamViewer und Zoom Communications, Spotify und Nvidia, Fahrradhersteller und Camping Ausrüster, … alles würde ausverkauft werden, da dann zyklische Industrieaktien gefragt wären.



Letzten Donnerstag hingegen wollte ich eigentlich ein Update veröffentlichen, in dem ich vom Aufstocken der Corona-Gewinner berichte. Schulen schließen, Trump Wiederwahl (oder sollte ich besser schreiben „Widerwahl“ ;-)) wackelt und in den USA scheint ein weiteres Konjunkturprogramm derzeit unmöglich, da die Positionen der Verhandlungspartner zu weit auseinander liegen. Es wird ein großes Sterben bei kleineren und mittelständischen Unternehmen geben. Nur Corona-Gewinner können sich dagegen behaupten.



Was also schreibe ich Ihnen heute?



Nun, ich zeige Ihnen, dass ich derzeit starken Stimmungsschwankungen unterliege. Die Kurse sind extrem hoch gelaufen. Aber das ist nichts weiter als die Gegenreaktion zum extremen Ausverkauf im Frühjahr. Corona hat bei einigen Aktien für abenteuerliche Bewertungsmultipel gesorgt, gleichzeitig gibt es noch eine ganze Reihe von Aktien, die extrem billig zu haben sind. Freenet beispielsweise, eine unserer Dividendenaktien, hat diese Woche Q-Zahlen veröffentlicht und seine Beteiligung an Sunrise verkauft. Die Aktie ist um 22% angesprungen und bietet noch immer eine erwartete Dividendenrendite von 8-9%.

Seite 2 ► Seite 1 von 3