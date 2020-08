Siemens überarbeitet das Stromnetz von Nigeria und lockt damit Investoren. Wir haben für die Aktie unser Primärszenario übergewichtet.

Primärszenario // 73%

Die Aktie hatte zuletzt einen schönen Lauf. Wir gehen aktuell davon aus, dass hier zunächst ein Zwischenhoch erreicht wurde und sich nun eine neue Welle von 1 - 3 (im Chart in Grün) herausbildet. Mit dem anstehenden Rücksetzer würde die Korrektur in 2 abgearbeitet. Danach erwarten wir, dass das korrektive Zwischentief die Basis für einen erneuten Anstieg bietet. Die Wende sollte sich im Bereich von €112.50 abspielen. Danach kann der weitere Anstieg erfolgen, um die laufende Welle abzuarbeiten. Sollte die Aktie die Wende in 2 verpassen, würde unsere alternative Erwartung zu unserem primären Szenario.

Alternativszenario // 27%

Wir geben der Variante, dass die Aktie bei der nächsten Zwischenkorrektur über die 2 nach unten hinausschießt, nur eine vergleichsweise geringe Chance. Allerdings müssen wir auch diese Variante berücksichtigen. Wenn der Rückfall also unter die Marke von €112.50 erfolgt, käme hier die alternative Welle alt [ii] nach alt. [iv] (im Chart in Pink) zum Tragen. Dann würde die Aktie ein Zwischentief im Bereich von €103 markieren und danach wäre der Weg nach oben wieder frei. Auch in diesem Fall würden die Bullen auf der Lauer liegen und auf ihre Chance warten, um den Titel wieder auf die Hörner zu nehmen.

FAZIT

Wir hätten es uns noch vor einigen Wochen vorstellen können, dass Siemens eine etwas stärkere Korrektur ausbaut. Dieses Szenario halten wir aber aufgrund der aktuellen Chart-Lage nun für sehr wenig wahrscheinlich. Vielmehr denken wir aktuell, dass wir es mit einer impulsiven Bewegung auf der Oberseite zu tun haben, an deren Ende ein markantes Hoch (Welle [iii]) auf uns wartet. Wenn das zutrifft, werden wir die Korrektur-Welle [iv] nutzen (die Sie noch nicht im Chart finden), um auf der Long-Seite einzusteigen. Ähnlich wie bei SAP wäre es auch direkt möglich, diese Wellenebene abzutragen. Hierzu müsste aber jetzt ein Abverkauf starten.

